Brent petrolün varil fiyatı 77,79 dolar

Cuma günü 79,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,76 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 10.08 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 1,23 düşüşle 77,79 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 72,80 dolardan işlem gördü.

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, Asya’ya yönelik tüm bölgelerdeki resmi satış fiyatlarını, amiral gemisi Arab Light da dahil olmak üzere, varil başına 2 ila 1,50 dolar arasında düşürdü.

Uzmanlar, bu fiyat indiriminin son 13 ayın en büyük indirimi olduğunu ve rafinericilerin daha rekabetçi fiyatlar talep etmesinin ardından geldiğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın bu adımı, güçlü talep beklentisinin devam ettiği piyasalarda arz fazlalığı endişelerini artırarak fiyatları aşağı çekti.

Önemli merkez bankalarının dünya genelinde, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü sıkı politikaların sonuna gelindiği beklentilerine rağmen, faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlaması hala belirsiz. Bu durum, petrol talebi endişelerini tetikleyerek fiyatları etkiliyor.