Brent petrolün varil fiyatı 78,68 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 78,68 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​78,68 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalda dünm79,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,59 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla 78,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,44 dolardan fiyatlandı. Ural Petrolün fiyatı ise 68,53 dolar oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de arz ve talebe ilişkin veriler ile İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes görüşmelerindeki ilerleme fiyatları hareketlendirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) dün yayımlanan raporunda, Aralık 2023'te günlük 13 milyon 300 bin varili aştığı belirtildi. Bu üretim tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Amerikan Petrol Enstitüsü EIA verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 674 bin varil artış gösterdiğini ortaya koydu. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Petrol fiyatlarında İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes görüşmeleri etkili oldu. Bölgeden gelen olumlu haber akışı, arz endişelerini hafifletti. Bu durum da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Hamas, dün esir değişimi ve ateşkes teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Hamas, "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 78,89 ile 79,21 dolar aralığının direnç, 78,57 ile 78,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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