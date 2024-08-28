Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

Dün 80,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,66 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.35 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 78,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,64 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD’de talebin arttığını gösteren verilerin etkisiyle kısmen yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD’nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 400 bin varil azalacağını öngördü. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş, ABD’de talebin arttığı algısını güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Faiz indiriminin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, “Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak” dedi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kasım toplantısında ise 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Orta Doğu’da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi de fiyatları destekliyor. Gazze’de ateşkes çağrılarına rağmen İsrail’in bölgedeki saldırıları ve İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria’nın kuzeyinde “geniş çaplı operasyon” başlattığı belirtildi.