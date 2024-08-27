Brent petrolün varil fiyatı 80,34 dolar

Dün 80,53 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 80,36 dolarda tamamladı. Bugün saat 09.54 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 80,34 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 77,34 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların genişleyebileceği endişesi ve Libya’nın üretimi durdurma ihtimali nedeniyle 80 doların üzerine çıktı. Dün yüzde 2,5 artış gösteren fiyatlar, bugün kar alımları nedeniyle kısmen düştü.

Libya’nın doğusundaki hükümet, Merkez Bankası yönetimiyle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda “mücbir sebep” ilan ederek üretim ve ihracatı durdurma kararı aldı. Başbakan Usame Hammad, bankadaki sorunlar nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar petrol üretim ve ihracatının durdurulacağını açıkladı.

Gazze’de ateşkes çağrılarına rağmen İsrail’in saldırıları sürüyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 40 bin 435 Filistinli hayatını kaybetti, 93 bin 534 kişi yaralandı. İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalar da Orta Doğu’daki gerginliği artırıyor. İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. Bu saldırıların ardından Lübnan’dan gelen karşı saldırılarla iki ülke arasındaki gerginlik tırmandı.

Brent petrolde teknik olarak 80,96 ile 82,93 dolar aralığı direnç, 78,99 ile 77,02 dolar aralığı ise destek seviyeleri olarak izleniyor.