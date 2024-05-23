Brent petrolün varil fiyatı 82 doların altına geriledi

Uluslararası piyasalarda Brent petrol düşüşte. Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,9 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.30 itibarıyla 81,81 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,42 dolar oldu. Ural Petrolün varil fiyatı da 73,49 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Amerikan Merkez Bankası Fed tutanaklarında düşük enflasyona geçiş sürecinin daha uzun sürebileceği etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin ülkedeki ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil, ticari ham petrol stoklarının ise 1 milyon 800 bin varil arttığını açıkladı.Beklenti 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu gelişme ülkede talep iştahını yavaşladığına işaret ederek, fiyatların aşağı yönlü hareketine destek oldu.

Brent petrolde teknik olarak 82,38 ile 83,03 dolar aralığının direnç, 80,93 ile 80,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.