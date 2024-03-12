Brent petrolün varil fiyatı 82,50 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 82,50 dolar
Brent petrolün varil fiyatı Uluslararası piyasalarda 82,50 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 82,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.44 itibarıyla 82,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,25 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolü de 75,52 dolar oldu.

Fiyatlardaki artışta, Orta Doğu ve Kızıldeniz'de devam eden gerginlik etkili oluyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, deniz kuvvetlerinin ABD'ye ait Pinocchio gemisine füzelerle saldırdığını, Husi güçlerinin ramazan ayında askeri operasyonlarını artıracaklarını ifade etti.

Piyasa oyuncuları, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporunu bekliyor.

ABD enflasyon raporunun, ABD Merkez Bankasının faiz oranları görünümünü şekillendirmeye ve faiz indirimlerinin zamanlamasını belirlemeye yardımcı olması bekleniyor.

OPEC raporunda yer alacak küresel üretim ve talep verilerinin fiyatlar üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,76 ile 84,78 dolar aralığının direnç, 81,46 ile 80,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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