Brent petrolün varil fiyatı 82,53 dolar

Uluslararası piyasalarda cuma günü 83,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 13.05 itibarıyla 82,53 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78.00 dolar oldu. Ural petrolün varil fiyatı ise 73,54 dolardan işlem gördü. dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin düşük seyretmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl kaç kere faiz indirimi yapabileceği ihtimali petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının son haftada 3 milyon 700 bin varil artarak 459 milyon 700 bin varil seviyesinde olduğunu açıkladı. Artışın, 1 milyon 200 bin varil seviyesinde olacağı tahmin ediliyordu.

Petrol stoklarındaki bu yükseliş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesin ABD'de talebin azaldığına işar etti. Bu durum da ptrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,36 ile 84,83 dolar aralığının direnç, 81,89 ile 80,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.