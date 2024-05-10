Brent petrolün varil fiyatı 84,39 dolar

Uluslararası piyasalarda 84,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 15,08 itibarıyla 84,39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,83 dolardan fiyatlandı.Ural Petrolün varili ise 74,58 dolardan işlem gördü.

Fiyat artışında, Amerika'da talebin arttığına işaret eden veriler ve Orta Doğu'da devam eden gerginlik petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi belirleyici oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin petrol stoklarının 1 Milyon 400 bin varil azaldığını açıklaması, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskıladı. .

Orta Doğu'da süren gerginlik petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yükseltmeye devam ediyor.

Yemen'de Husiler, İsrail'in Refah saldırısından sonra İsrail ile mücadelede yeni dönem başlattıkların duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Aden Körfezi'nden Husiler, üç İsrail gemisine insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.Bu durum Orta Doğu'daki gerginliği artırırken, fiyatları da etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,87 ile 85,40 dolar aralığının direnç, 83,62 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.