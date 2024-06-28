Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı

Dün 86,50 dolar seviyesine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, gün sonunda 85,26 dolar seviyesinde kapandı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.14 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,53 artışla 85,72 dolara ulaştı. Aynı zamanda, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili 82,28 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışa, Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar ve Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı arz endişeleri neden oluyor. İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor ve kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar devam ediyor. Bu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin büyük bir kısmının bulunduğu bölgedeki tansiyonun küresel arzı etkileyebileceği kaygısını artırıyor ve fiyatları yükseltiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ikinci yılını doldururken, bölgedeki devam eden gerginlikler piyasadaki arz endişelerini daha da güçlendiriyor. Bugün, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Pokrovsk cephe hattına yakın Selydove kasabası, FAB-500 Rus güdümlü füzeleriyle vuruldu ve saldırı sonucu altı kişi yaralandı.

Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rusya'ya, Ukrayna'dan gelebilecek olası bir karşılık saldırısının, ülkenin ham petrol ve rafine ürün ihracat kapasitesini azaltabileceği ve bu durumun arz endişelerini tetikleyerek fiyatların artmasına katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Teknik açıdan Brent petrolde, 86,96 ile 87,54 dolar aralığı direnç, 85,34 ile 84,30 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak takip edilebilir.