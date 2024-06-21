Brent petrolün varil fiyatı 85 doların üzerinde seyrediyor

Uluslararası piyasalarda dün 86 dolar dayanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,71 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 oranında düştü, 85,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,05 dolardan fiyatlandı. Ural Petrolün varil fiyatı ise 78,70 dolar oldu.

ABD'de faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabilecek ihtimali öngörüsüyle ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getiriyor. İşte bu nedenden dolayı fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi EIA, Amerika'daki ham petrol stoklarının 2 milyon 500 bin varil benzin stoklara benzin stoklarının ise yaklaşık 2 milyon 300 varil azaldığını açıklaması talebin toparlandığı algısını destekliyor. Seyahet hareketliliğiyle birlikte fiyatlardaki düşüş kısıtlanıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ise fiyatların üzerinde baskı kuruyor. Bölgedeki çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesiyle fiyatlar yukarı yönlü baskı kuruyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,13 ile 87,14 dolar aralığının direnç, 85,12 ile 84,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.