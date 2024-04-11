Brent petrolün varil fiyatı 90,74 dolar

Uluslararası piyatalarda dün 90,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.28 itibarıyla 90,74 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,42 dolardan fiyatlandı. Ural petrol de 83,39 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'daki gerilimin neden olduğu arz endişesi etkili oluyor.

İsrail'in, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiği duyurulması gerginliği daha da artırdı. Bu durumun da İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşma girişimini sekteye uğrayacağı endişelerine neden oldu.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısından sonra Orta Doğu'daki tansiyon iyice yükseldi. Alman Hava yolu şirketi, Tahran uçuşlarını durdurması gerginliğin daha da artacağına işaret etti. Bu durumda ise arz kesintisiyle birlikte petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Bir de bunun yanında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in söz konusu saldırısıyla ilgili olarak "cezalandırılacak" açıklaması, tansiyonun iyice yükseleceğine işaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden da olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise telefonda görüştüğü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.

Brent petrolde teknik olarak 91,30 ile 93,16 dolar aralığının direnç, 89,44 ile 87,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.