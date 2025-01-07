Brent petrolün varil fiyatı düştü!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,98 ​​​dolardan işlem görüyor.

Dün 77,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,07 azalarak 75,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, büyük ekonomilerde resesyona ilişkin endişelerin küresel petrol talebini yavaşlatacağı korkusu etkili oluyor.

ABD Ticaret Bakanlığının Kasım 2024 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerine göre, ülkede siparişler, bu dönemde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,4 arttı.

Analistler, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik aktivitenin istenilen seviyeye yükselmemesi ve zayıf iç talebin varlığını koruduğunu belirtirken, Çin'de oluşabilecek risklerin küresel ekonomi üzerinde etkili olabileceğini söylüyor.

Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyreden ABD dolar endeksi, petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. Yüksek ABD doları, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirirken piyasa oyuncularının talep iştahını törpülüyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de 13 eyalette etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğukların ülkede ısınma amaçlı enerji tüketimini artırması ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın doğal gaz ve petrol üretimini artıracağı beklentisi petrol fiyatlarının düşüşünü sınırlıyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), paylaştığı hava tahmin raporunda "son 10 yılın en şiddetli kar yağışının gerçekleşebileceği" uyarısında bulunmuştu. PowerOutage sitesi de şiddetli fırtınadan ağaçların devrilerek hatlara zarar vermesinden dolayı 350 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. ABD'deki soğuk havanın petrol üretimi ve rafineri tesisleri üzerindeki etkisine ilişkin kaygılar fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Başkan Joe Biden dün yeni petrol ve doğal gaz sondajını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzaladı. Buna karşın Trump, dün katıldığı bir yayında, ülkenin kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajına yönelik yasağı derhal kaldıracağını söyledi. ABD'nin başka kimsenin sahip olmadığı düzeyde petrol ve doğal gazı olduğunu savunan Trump, bundan faydalanacaklarını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 76,53 doların direnç, 70,72 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.