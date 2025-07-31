Brent petrolün varili 72,07 dolardan işlem görüyor

Dün 72,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 72,59 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 72,07 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'in talep görünümüne ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 700 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artmasına rağmen, sürüş sezonunun devam ettiği ülkedeki benzin stokları yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldı.

Çin'den gelen zayıf imalat sanayi PMI verisi de dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede ekonomik faaliyetin yavaşladığına dair endişeleri artırarak, petrol talebine ilişkin kaygıları derinleştirdi. Ülkede açıklanan verilere göre temmuz imalat sanayi PMI, 49,7'den 49,3'e gerildi.

Arz tarafında ise ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'dan petrol taşındığı gerekçesiyle, kişi ve kurumları da hedef alan 115'i aşkın yaptırım açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bunun, 2018'den bu yana İran'a yönelik en büyük yaptırım adımı olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, küresel petrol arzında önemli rol oynayan İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımların piyasada arz daralması endişelerine neden olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'ya ve bu ülkeden enerji ithal eden Çin ve Hindistan'a yönelik açıklamaları fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Dün ise Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirten Trump, Hindistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini duyurdu.

Ayrıca Trump'ın imzaladığı kararnameyle Brezilya'ya uygulanan tarife oranı yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltildi.

Brent petrolde teknik olarak 75,63 doların direnç, 60,16 doların ise destek seviyesi olarak takip edilebileceği belirtiliyor.