Brent petrolün varili 90 dolar sınırında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,89 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varili 90 dolar sınırında

Dün 90,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 89,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatma kararının yol açtığı arz endişeleri nedeniyle yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Suudi Arabistan dün, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil seviyesindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Yatırımcılar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini ekim ayını dahil edecek şekilde uzatmasını bekliyordu.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Petrol fiyatları yeni güne yatay seyirle başlarken, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları ile enflasyona ilişkin endişelerin tekrardan alevlenmesi fiyatlarda bir miktar düşüşe neden oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem politikalarına ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını belirtti.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ülkenin enflasyonla mücadelesinin önünde engel olabileceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 90,04 ile 90,28 dolar aralığının direnç, 89,80 ile 89,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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