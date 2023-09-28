Brent petrolün varili 94,86​​​​​​​ dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,86​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varili 94,86​​​​​​​ dolar

Dün 94,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 94,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına dair verilerin ve küresel arz daralması endişelerinin etkisiyle yeniden yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar petrol üretimlerinde kesintiye gitmeleri, gelecek aylarda piyasalarda arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisini artırarak fiyatlardaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişelerini destekleyici bir veri de ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (IEA) geldi. IEA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik verilerin ülkede talebin artacağı beklentisini güçlendirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Ülkede yarın bir haftalık sonbahar festivali tatili başlayacak. Tatilin etkisiyle yolculuk yapanların sayısında ve yakıt talebinde artış olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,07 ile 95,14 dolar aralığının direnç, 94,79 ile 94,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi
Son dakika... Elektrik zammı belli oldu Güncel
Son dakika... Elektrik zammı belli oldu