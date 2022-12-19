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Brent petrol uluslararası piyasalarda 80 doların altında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80 doların altındaki seyrini sürdürüyor. Geçen hafta 85 dolar seviyesini gören Brent petrol 79,48 dolardan işlem görüyor

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 09:48
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80 doların altına geriledi

Brent petrol uluslararası piyasalarda 80 doların altında
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Brent petrol geçen hafta 85 dolar sınırından geri dönmüştü. Hafta son iş gününde 80 doların altına inen Brent petrol seyri yatay olarak devam ediyor. Brent petroldeki yükselişin durmasının ardından Brent petrol sabah 09.40 itibarıyla 79,48 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ise . Teksas petrolü WTI ise 75 sınırının altında. Teksas petrolü 74,87 dolardan işlem görüyor.

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