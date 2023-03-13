Brent petrolün varil fiyatı 82,98 dolar

Cuma günü 83,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 82,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talebin toparlanacağına yönelik olumlu beklentiler ve doların zayıflaması etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser pazar günü, şirketin geçen yıl günde ortalama 13,6 milyon varil petrol ürettiğini ve en büyük müşterilerinin Çin olduğunu açıkladı.

Nasser, Çin'in Suudi petrolüne olan talebinin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam etmesini beklediklerini vurguladı. Aramco'nun geçen yıl vardığı büyük anlaşmalar arasında, Çin'de büyük bir entegre rafineri ve petrokimya tesisinin geliştirilmesine yönelik yatırımı da bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Öte yandan, merkez bankalarının gelecek dönem faiz politikalarına yönelik değişen beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalkarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs, Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 83,17 ile 83,30 dolar aralığı direnç, 82,91 ile 82,78 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.