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Brent petrolün varil fiyatı 86,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,19 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:18
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,19 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 86,19 dolar
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Dün 86,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 86,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden daha az artış göstermesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 378 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 800 bin varil artış gösterdi.

Ayrıca, uzmanlar, Avrupa Birliği'nin Rus petrol ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek ambargosunun üretim ve fiyatları nasıl etkileyeceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle piyasa oyuncularının temkinli hareket ettiğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,24 ile 86,45 dolar aralığının direnç, 86,03 ile 85,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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