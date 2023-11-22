Brezilya Arjantin maçında skandal görüntüler. Messi takımı sahadan çekti

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçına yaşanan olaylar damga vurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brezilya Arjantin maçında skandal görüntüler. Messi takımı sahadan çekti

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde iki dev Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Ancak başlama düdüğünden önce yaşananlar akıllara durgunluk verdi.

Maracana Stadyumu'nda oynanan maç öncesi tribünlerde olaylar çıktı. Brezilya polisi, Arjantinli taraftarların olduğu bölüme girerek sert müdahalede bulundu. Yaralanan bazı taraftarlar sedyeyle stadyumdan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, bu olay sonrası takımı soyunma odasına götürdü.


Bu sırada Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de Brezilya polisinin, taraftarlara copla saldırmasını önlemek için tribüne atladı.

Arjantin Milli Takımı bir süre sonra sahaya geri döndü. Brezilya Milli Takımı oyuncusu Rodrygo da Messi'ye, "Korkaklar. Neden sahadan çekildiniz!" diye laf attı. Messi'nin de "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuz? Kapayın çenenizi!" şeklinde yanıt verdi.

Messi, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor, bu maç Brezilyalıların Arjantinlilere yine baskı uygulamasıyla hatırlanacak. Bu kabul edilemez, çılgınlık! Bu derhal sona ermeli" şeklinde bir açıklama yaptı.

Messi, soyunma odalarına gitmeleri ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi."

Yaşanan olayların ardından gecikmeli başlayan maçta Arjantin, Brezilya'yı 1-0 yendi. Tek golü Nicolas Otamenti attı.

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