Brezilya borsası Copom ve Fed kararları öncesinde yükselişte

Brezilya’nın gösterge borsa endeksi Ibovespa, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,6 artışla 144 bin puanın üzerine çıkarak rekor serisini sürdürdü. Yükselişte, Brezilya Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (Copom) faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesinde oluşan iyimserlik etkili oldu. Piyasaların beklentisi, politika faizi Selic’in çarşamba günü yüzde 15 seviyesinde sabit bırakılması yönünde.

Ülkede ekonomik güveni destekleyen bir diğer unsur ise işsizlik verileri oldu. Temmuz dönemi itibarıyla işsizlik oranı yüzde 5,6’ya gerileyerek 2012’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu gelişme, 6,1 milyon civarında işsiz nüfusa rağmen toplam istihdamın 102,4 milyon kişiyle tarihi zirveye ulaştığını ortaya koydu.

Borsada öne çıkan şirketler arasında Petrobras yüzde 0,4, Vale yüzde 0,6, Azul yüzde 2,2 ve Minerva yüzde 2,9 değer kazandı. Perakende zinciri Casas Bahia ise yüzde 6’yı aşan artışla dikkat çekti.

Diğer yandan Brezilya para birimi real de güçlenerek dolar karşısında 5,3 seviyesine yaklaştı. Bu, Haziran 2024’ten bu yana görülen en yüksek değer oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlanması, real üzerindeki dış baskıyı azaltarak yükselişi destekledi.

Uzmanlara göre, Brezilya’daki düşük işsizlik ve kontrollü enflasyon verileri, ülkenin sıkı para politikasına alan tanırken, Fed’in olası gevşeme adımları gelişen ülke piyasalarına daha fazla sermaye akışını teşvik edebilir.