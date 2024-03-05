Brezilya Devlet Başkanı Silva Filistin bayrağı açtı: Zaman haklı olduğumu gösterecek

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da düzenlenen 4. Ulusal Kültür Konferansı'nın açılış törenine katılan Devlet Başkanı Lula da Silva, Filistin'e desteğini yineledi.

Silva, konferansta Filistin bayrağı açtı. Burada yaptığı konuşmada da Silva, "Geçenlerde Filistin'de yaşananları gündeme getirdiğim için çok eleştirildim. Zaman, haklı olduğumu gösterecek. Filistin halkı, onurlu bir yaşam ve kendi devletini kurma hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısını hatırlatan Lula da Silva, bunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yapılan ‘en ölümcül’ saldırılardan biri olduğunu söyledi.

Brezilya lideri, 2 Mart'ta Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen CELAC Zirvesi'nde yaptığı açıklamada da, "Uluslararası toplumun kayıtsızlığı ortada. İnsanlar, artık yiyecek almak isterken sırada öldürülüyor." diye konuşmuştu.