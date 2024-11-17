Brezilya First Lady’sinden Elon Musk’a Sert Sözler

Brezilya’nın First Lady’si Janja Lula da Silva, Rio de Janeiro’da düzenlenen G20 zirvesi öncesinde sosyal medya düzenlemelerinin önemine dikkat çektiği bir etkinlikte Elon Musk’a yönelik ağır ifadeler kullandı. Etkinlik sırasında bir geminin düdüğünün duyulması üzerine esprili bir şekilde, “Sanırım bu Elon Musk,” diyen da Silva, ardından sert bir şekilde, “Senden korkmuyorum, defol Elon Musk,” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk, First Lady’nin bu sözlerine, bir video kaydına “kahkahalarla gülme” emojisi ekleyerek yanıt verdi. Ayrıca bir başka paylaşımında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya atıfta bulunarak, “Gelecek seçimleri kaybedecekler,” ifadelerine yer verdi.

Janja Lula da Silva, açıklamalarını, Brezilya’da sosyal medya platformlarının yanlış bilgi yayılımı ve nefret içeriklerine karşı daha sıkı denetlenmesi gerektiği bağlamında yaptı. Musk’ın sahibi olduğu X, bu yıl Brezilya’da bir ay boyunca erişime kapatılmıştı. Bu yaptırımın gerekçesi ise platformun, ülkede bir yasal temsilci atamaması ve yanlış bilgi yaydığı iddia edilen hesapları kapatma yönündeki mahkeme emirlerini yerine getirmemesi olmuştu.

G20’nin en büyük ekonomilerinin zirvesi, Pazartesi ve Salı günleri Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek. Bu olay, zirve öncesinde sosyal medya platformlarının düzenlenmesi konusundaki tartışmaları tekrar gündeme taşıdı. Janja Lula da Silva’nın sert çıkışı, zirveye katılacak liderlerin bu konuda alacakları tutum için de dikkat çekici bir sinyal olarak yorumlanıyor.