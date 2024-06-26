Brezilya, G20'yi ikiye böldü

Brazilya'nın planı ilk olarak ABD tarafından reddedildi. Diğer G20 ülkelerinden Almanya ve Fransa ise çekimserlik açıklamasında bulundu.

Fransız iktisatçı Gabriel Zucman'ın duyurduğu yeni vergilendirme planı, dünyanın en zengin yaklaşık 3.000 kişisini etkileyecek yüzde 2'lik bir asgari vergi öngörüyor. Planın, G-20 maliye bakanlarının gelecek ay Rio de Janeiro'da bir araya gelmesiyle görüşülmesi ön görülüyor.

Çoğu G20 ülkesi, bütçeleri desteklemek ve eşitsizliği gidermek için zenginlere yönelik öneriler sunarken, uluslararası düzeyde bunu yapmak için gerekli fikir birliğini oluşturmak bir hayli zor görünüyor.