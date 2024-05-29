Brezilya, İsrail Büyükelçisini geri çağırdı: Yeni atama yapılmayacak

Diplomatik kaynaklar, Meyer'in geri çağrılmasında herhangi bir özel koşulun olmadığını belirtti.

Büyükelçi Meyer, şubat ayında Brezilya ve İsrail arasında çatışmalarla ilgili karşılıklı sert açıklamaların ardından hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere geri dönmüştü.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sert tepki göstererek bu saldırıları "soykırım" olarak nitelendirdi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetti. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik krizi derinleştirdi.