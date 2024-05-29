Brezilya, İsrail Büyükelçisini geri çağırdı: Yeni atama yapılmayacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Brezilya, İsrail Büyükelçisini geri çağırdı: Yeni atama yapılmayacak

Brezilya ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim tırmanıyor. Brezilya, İsrail Büyükelçisi Frederico Meyer'i geri çağırarak yerine yeni bir büyükelçi atamayacağını açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, Meyer'in geri çağrılmasında herhangi bir özel koşulun olmadığını belirtti.

Büyükelçi Meyer, şubat ayında Brezilya ve İsrail arasında çatışmalarla ilgili karşılıklı sert açıklamaların ardından hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere geri dönmüştü.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sert tepki göstererek bu saldırıları "soykırım" olarak nitelendirdi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetti. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik krizi derinleştirdi.

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