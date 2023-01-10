﻿Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lula’nın seçim zaferinden sonra ordu karargahları önünde çadır kuran 1200 Bolsonaro yanlısı, polis müdahalesi olmadan güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü. Göstericilerin alanı terk etmesinin ardından çadırlar güvenlik güçlerince kaldırıldı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, ordu karargahları önünde kurulan kampların tekrar kurulması halinde kamp kuranlar ile buna izin veren ordu yetkililerinin adalet karşısına çıkarılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Federal Bölge Güvenlik Sorumlusu Ricardo Cappelli, çadırların güç kullanılmadan boşaltıldığını belirterek, “Demokratik hukuk devletine aykırı uygulamaların devam etmesine izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

BREZİLYA’DAKİ OLAYLAR

Brezilya’da dün ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı’nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.