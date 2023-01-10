10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı

Brezilya'da, Devlet Başkanlığını Luiz İnacio Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ordu karargahları önünde çadır kuran eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi bin 200 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 09:57
Takip Et

Brezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 200 kişi gözaltına alındı

Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı
+
Aa
-

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lula’nın seçim zaferinden sonra ordu karargahları önünde çadır kuran 1200 Bolsonaro yanlısı, polis müdahalesi olmadan güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü. Göstericilerin alanı terk etmesinin ardından çadırlar güvenlik güçlerince kaldırıldı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, ordu karargahları önünde kurulan kampların tekrar kurulması halinde kamp kuranlar ile buna izin veren ordu yetkililerinin adalet karşısına çıkarılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Federal Bölge Güvenlik Sorumlusu Ricardo Cappelli, çadırların güç kullanılmadan boşaltıldığını belirterek, “Demokratik hukuk devletine aykırı uygulamaların devam etmesine izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

BREZİLYA’DAKİ OLAYLAR

Brezilya’da dün ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı’nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
2
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
3
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
4
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
5
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
6
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Farioli sonucu beğenmedi
7
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
﻿Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
﻿Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
﻿Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı
﻿Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı
﻿Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı
﻿Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
﻿Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
﻿Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
﻿FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi yakalandı
﻿FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi yakalandı
﻿FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.