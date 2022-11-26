Deniz kenarında bulunan elin sahibi bakın kim çıktı

Odatv'nin haberine göre, Brezilya'da sahilde yürüyüş yapan Leticia Gomes Santiago ile erkek arkadaşı Devanir Souza ilginç bir keşfe neden oldu. Çift, sahil kenarında uzun parmaklı ele benzer bir şekil buldu. Çift o anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı.

Parmak arası terlikleri sayesinde yerden kemikleri alan Santiago, “Kemiklerin boyutu ve miktarı bizi şaşırttı. Bunun bir insana ait olmadığını düşünüyoruz. Belki de bir uzaylınındır” dedi.

Kısa sürede gündem olan videoya gelen yorumlar arasında bu elin film karakteri uzaylı ET'ye ya da bir deniz kızına ait olabileceği ifade edildi.

Elin görüntülerini inceleyen deniz biyoloğu Eric Comin, iskeletin balinalar ve yunuslara içeren aynı atadan gelen ve suda yaşayan memeli türlerine denilen cetacean sınıfından bir canlıya ait olduğunu söyledi.

Comin, “Halk eli, uzaylı eline benzetse de, 50 milyon yıl önce karada yürüyen balina atalarının bu şekile elleri vardı. Bir balinanın veya yunusun yüzgeçlerinin parmaklar arası etinin altında beş parmak bulunur. Bu, insanlarda, amfibilerde ve birçok başka hayvanda de böyledir ve onların ortak bir ataya sahip olduğunu gösterir” dedi.

Biyolog, görüntülere ve çürüme durumuna dayanarak, canlının yaklaşık 18 ay önce denizde ölmüş olabileceğini söyledi.