Brezilya'daki düşen uçakta hayat kurtaran kahve detayı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, São Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde meydana gelen uçak kazasında 58 yolcu ve 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkan Lula da Silva, São Paulo’daki Vinhedo şehrinde meydana gelen kaza hakkında yaptığı açıklamada, "Herkesten 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını rica ediyorum. São Paulo’daki Vinhedo şehrinde 58 yolcu ve 4 mürettebattan oluşan bir uçak düştü ve görünüşe göre tüm yolcular hayatını kaybetti" dedi.

KAHVE HAYATINI KURTARDI

Düşen uçağı kahve içtiği için kaçıran bir yolcu olduğu öğrenildi. Şans eseri yolcu kahve ile hayatını kurtardı.

SİNYAL GİTTİ

Yetkililer, küçük çift motorlu yolcu uçağının Paraná eyaletindeki Cascavel şehrinden São Paulo’ya doğru yola çıktığını ve yerel saatle 13.30 sıralarında sinyalinin kaybolduğunu bildirdi.

Brezilya Sivil Savunması, uçağın düşerken bir binaya zarar verdiğini, ancak binada bulunan kimsenin yaralanmadığını açıkladı.