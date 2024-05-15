Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 149'a yükseldi

Brezilya'nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço artıyor.

Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 149'a yükseldiği, 124 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Sel nedeniyle 600 binden fazla kişinin evl,ini terk etmek zorunda kaldığı ve yaklaşık 155 bin evde hasar meydana geldiği ifade edildi.

10.9 milyon nüfuslu eyalette yaşanan sel felaketinden 2.1 milyon kişinin etkilendiği aktarılırken,

yerel yetkililer, Rio Grande do Sul'un başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Nehri'nde su seviyesinin birkaç gün içinde rekor seviyeye ulaşabileceği hakkında uyarı yaptı.