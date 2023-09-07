Brezilya’daki selde can kaybı 40’a ulaştı

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

KAYNAK: İHA
Brezilya’daki selde can kaybı 40’a ulaştı

Brezilya’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Rio Grande do Sul Bölge Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, sel nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin evsiz kaldığını, 3 bin kişinin tahliye edildiğini ve 60’tan fazla şehrin şiddetli yağışlardan etkilendiğini söyledi.

Leite, "Bu durum kesinlikle alışılmışın dışında bir olayı gösteriyor. Sel sadece bölge sakinlerini vurmadı, tüm şehri tamamen ele geçirdi” dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ölenlerin çoğu elektrik çarpması sonucu veya selde sürüklenerek hayatını kaybetti.

Öte yandan Brezilya'da yaklaşık 9,5 milyon insan sel veya toprak kayması açısından yüksek risk taşıyan bölgelerde yaşıyor.

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