Brezilya'dan Beşiktaş iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'dan Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'ın kadrosunu büyük ölçüde tamamlamasına rağmen, Brezilya basınından gelen bir iddia dikkat çekti.

Siyah-Beyazlılar'ın, Internacional'de forma giyen kanat oyuncusu Wesley Ribeiro Silva için transfer teklifi yaptığı öne sürüldü.

Globo'nun haberine göre, Beşiktaş, Wesley için 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu, ancak Brezilya kulübü bu teklifi reddetti.

Internacional, oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 50'sine sahip olduğu için kasasına girecek 3.5 milyon Euro'yu yeterli bulmadı.

Brezilya ekibi, 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden Wesley için 15 milyon Euro talep ediyor. Oyuncunun bonservisinin diğer yüzde 50'si ise Palmeiras'a ait.

Bu sezon 35 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Wesley Ribeiro Silva'nın güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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