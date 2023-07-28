Brezilya'dan Jesus'un prensine kanca

Editör: Hamza Özalkuş

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus’un isteği üzerine Flamengo’dan kiralanan ve bu transfer döneminin başında da bonservisi alınarak temelli olarak kadroya katılan Gustavo Henrique’ye ülkesinden sürpriz bir teklif geldi.

DEFANS HATTINA TAKVİYE YAPMAK İSTİYORLAR

Brezilya basınının haberine göre, defans hattına takviye yapmak isteyen Internacional, Jorge Jesus’un ayrılığı sonrası takımdaki konumu sallantıda olan Gustavo Henrique’yi transfer etmek istiyor.

WİLLİAN ARAO'DA GÜNDEMDE

Haberde ayrıca Brezilya ekibinin Gustavo Henrique’nin yanı sıra Willian Arao’yu da gündemine aldığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE VALENCIA'YI TRANSFER ETMİŞLERDİ

Internacional, bu transfer döneminin başında Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia’yı renklerine bağlamıştı.