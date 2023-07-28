Brezilya'dan Jesus'un prensine kanca

Defans hattına takviye yapmak isteyen Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional, Gustavo Henrique'yi gündemine aldı

Brezilya'dan Jesus'un prensine kanca

Editör: Hamza Özalkuş

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus’un isteği üzerine Flamengo’dan kiralanan ve bu transfer döneminin başında da bonservisi alınarak temelli olarak kadroya katılan Gustavo Henrique’ye ülkesinden sürpriz bir teklif geldi.

DEFANS HATTINA TAKVİYE YAPMAK İSTİYORLAR
Brezilya basınının haberine göre, defans hattına takviye yapmak isteyen Internacional, Jorge Jesus’un ayrılığı sonrası takımdaki konumu sallantıda olan Gustavo Henrique’yi transfer etmek istiyor.

WİLLİAN ARAO'DA GÜNDEMDE
Haberde ayrıca Brezilya ekibinin Gustavo Henrique’nin yanı sıra Willian Arao’yu da gündemine aldığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE VALENCIA'YI TRANSFER ETMİŞLERDİ
Internacional, bu transfer döneminin başında Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia’yı renklerine bağlamıştı.

Öne Çıkanlar
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Son Haberler
Karadeniz’in incisi hamsi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Güncel
Karadeniz’in incisi hamsi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Bilim insanları, yapay zekâ ile yunusları dinledi Teknoloji - Otomotiv
Bilim insanları, yapay zekâ ile yunusları dinledi
Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifinin malzemeleri neler?
Aşure günü ne zaman? 2023 Aşure günü hangi güne denk geliyor? Keşfet
Aşure günü ne zaman? 2023 Aşure günü hangi güne denk geliyor?
Ümit Özdağ’dan İmamoğlu’na: Cesaretin varsa çık aday ol Siyaset
Ümit Özdağ’dan İmamoğlu’na: Cesaretin varsa çık aday ol
Lionel Messi'den takım arkadaşlarına sürpriz hediye Spor
Lionel Messi'den takım arkadaşlarına sürpriz hediye
Azerbaycan ve Özbekistan'dan ortak askeri tatbikat kararı Dünya
Azerbaycan ve Özbekistan'dan ortak askeri tatbikat kararı