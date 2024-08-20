Brighton Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Brighton Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için büyük uğraş veren Brighton, görüşmelerin uzadığını düşünüyor. İngiliz ekibinden yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi beklenirken, İngiliz kulübü görüşmelerin artık sonlanmasını ve transferin gerçekleşmesini istiyor.

Brighton, görüşmelerin fazla uzadığını düşünerek bu hafta içinde Fenerbahçe yönetimiyle resmi olarak iletişime geçecek.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye son tekliflerini sunarak transferi 35 milyon euroya tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe ise bu rakamı bonuslarla artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz gün Fabrizio Romano, Ferdi

Kadıoğlu'nun Brighton'ın sözleşme şartlarını kabul ettiğini bildirmişti.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 5 maçta 298 dakika süre alarak 1 gol kaydetti.

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