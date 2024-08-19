Bronckhorst 'tekrar bakacağız' diyerek açıkladı

Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst 4-2 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamarda bulundu.

“BEKLEDİĞİMİZ BAŞLANGIÇ DEĞİLDİ”

Maçın ilk dakikasında yedikleri gole değinen Bronckhorst, "Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı." Dedi

“TEKRAR BAKACAĞIZ”



İkinci golü çok basit yediklerini belirten genç teknik adam, "Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak." İfadelerini kullandı.

“BÖYLE DEVAM ETMESİ LAZIM”

Semih ve Mustafa hakkında konuşan Bronckhorst, "Önemli bir oyuncu, çok yetenekli. Gol atma konusunda efektif olacaktır. Asistleri de önemli. Yapması gerektikleriyle ilgili konuşuyoruz. Böyle devam etmesi lazım. Daha iyi olacaktır. Aynı şeyler Mustafa için de geçerli." dedi