Bronckhorst Ümraniye'yi turladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bronckhorst Ümraniye'yi turladı

Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Giovanni van Bronckhorst, Ümraniye'de bulunan Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde giderek tesisi gezdi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli personeller ile tanıştı ve antrenman sahalarıyla tesislerin yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

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Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ziyareti sırasında Giovanni van Bronckhorst’a eşlik etti.

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