Bronşit nezle kabızlık ve böbrek hastalıklarına birebir. İşte hayat iksiri ot

Bronşit nezle kabızlık ve böbrek hastalıklarına birebir iyi gelen sığır dili otu dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Bronşit nezle kabızlık ve böbrek hastalıklarına birebir. İşte hayat iksiri ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Sığır dili otu; Ciltte meydana gelen rahatsızlıklar, bronşit, nezle, kabızlık ve böbrek hastalıklarında da önemli bir yere sahip olmasıyla biliniyor.

Sığır dili otu yararları arasında sayılabilecek en ilgi çekici özelliği; yılan sokmalarına ve zehrine iyi gelmesiyle biliniyor.

SIĞIR DİLİ OTU NASIL KULLANILIR?

Taze yapraklarıyla işlem yapıldığında ise yapraklar sıkılır, kilermeni ile karıştırılır ve içilirse hafakanları giderir. Aynı zamanda konuşamama rahatsızlıklarına da bir çözümdür.

Çocukların ağız içi iltihaplanması için kullanılan bu ot, sığırdili otunun yakılması ve elde edilen külü kullanmakla meşhur bir konumda yerini almıştır.

Değişik cilt çatlakları ve siğil gibi oluşan vücut rahatsızlıklarına sürülür ve bekletilir.İdrar söktürme gibi rahatsızlıklar için: bir su bardağı kaynamış suya 4-5 gram atılıp demlenmeye bırakılır.

Bronşit ve nezle gibi hastalıklar için: 1 lt suya sığırdili otu atılır ve yarım saat boyunca gözlenir. Günde iki kere içmek yaşamınızı kolaylaştıracaktır.

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