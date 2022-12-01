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Bruce Lee’yi canlandıracak aktör belli oldu

Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, yeni biyografik filminde Bruce Lee'yi canlandıracak oyuncuyu belirledi. Ang Lee, başrol için oğlu Mason Lee’yi seçti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:33
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Bruce Lee’yi canlandıracak aktör belli oldu. Başrol için Mason Lee seçildi

Bruce Lee’yi canlandıracak aktör belli oldu
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“En İyi Yönetmen” Oscar ödülünü kazandığı “Life of Pi” ve “Brokeback Mountain” filmlerinin ardından ünlü dövüş sanatçısı Bruce Lee’nin hayatını anlatan biyografik film çekmeye hazırlanan Ang Lee, başrol için oğlu Mason Lee’yi seçti.

Bruce Lee rolünü canlandırmak için 3 yıldır Asya’da eğitim gören 32 yaşındaki Mason Lee, 2015 yılından beri çeşitli film ve dizi projelerinde oyunculuk yapıyor.

68 yaşındaki Tayvanlı yönetmenin bir süredir üzerinde gizlice çalıştığı Bruce Lee adlı film hakkında konuşan Sony’den Elizabeth Gabler, bunu yönetmen için “uzun süredir devam eden bir tutku projesi” olarak nitelendirdi ve “olağanüstü bir yapım” sözü verdi.

“İMKANSIZ HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ”

Projeyle ilgili konuşan Ang Lee ise, “Ne tamamen Amerikalı ne de tamamen Çinli olarak kabul edilen Bruce Lee, Doğu ile Batı arasında bir köprü, Çin kung fu’sunu dünyaya tanıtan, bir dövüş bilimcisi ve hem dövüş sanatlarında hem de aksiyon sinemasında devrim yaratan ikonik bir performans sanatçısıydı. Muazzam bir güce sahip olan ve yorulmak bilmeyen sıkı çalışmayla imkansız hayalleri gerçeğe dönüştüren bu parlak, eşsiz insanın hikayesini anlatmak zorunda hissediyorum.” dedi.

Bruce Lee, 1940’ta San Francisco’da doğup Britanya Hong Kong’unda büyüdü. 33 yaşında hayatını kaybeden Lee’nin yaşamı ve kariyeri 2008 yılında 400 milyondan fazla Çinli izleyici tarafından izlenen 50 bölümlük “The Legend of Bruce Lee” dizisinde anlatılmıştı.

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