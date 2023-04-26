Bruce Willis dede oldu

'Frontotemporal demans' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis, ilk kez dede olmanın heyecanını yaşıyor. 68 yaşındaki oyuncunun Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, anne oldu.

İlk kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Rumer Willis, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Müzisyen Derek Richard Thomas ile birlikteliğinden kız bebek dünyaya getiren 34 yaşındaki Willis, bebeğinin fotoğrafını "Louetta Isley Thomas Willis" notuyla yayımladı.

5 ÇOCUK BABASI

Öte yandan Bruce Willis, kendisi gibi oyuncu olan Demi Moore ile 1987'de evlenmişti. 2000'de yollarını ayıran ikilinin bu birliktelikten; Rummer, Tallulah ve Scout adında üç kızı bulunuyor.

Bruce Willis, ayrılığın ardından 2009'da Emma Heming ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin, Mabel ve Evelyn adında iki kızı bulunuyor.