Brüksel'de sağlık sektörü çalışanlarından protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık sektörü, çocuk ve yaşlı bakımı gibi çeşitli alanlarda çalışan binlerce kişi ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.

Brüksel'de sağlık sektörü çalışanlarından protesto

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısı üzerine özellikle sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışan binlerce kişi, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Sendikalarının yeşil, kırmızı ve mavi renk flamalarını taşıyan ve yeleklerini giyen göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Güney Tren istasyonuna kadar yürüdü.

Protestocular, "Sağlıkçılarla dayanışma", "Bakım erişilebilir olmalı", "Bize saygı gösterin" yazılı afişler taşıdı ve sloganlar attı.

Gösteriye özellikle, hastane, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri ve sosyal yardım gibi alanlarda çalışanlar katıldı.

Protestocular, bütçeden sağlık ve sosyal hizmetler alanına daha fazla kaynak aktarılmasını istedi.

Göstericiler, daha fazla personel alınmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, ücretlerinin artırılmasını ve iş yüklerinin hafifletilmesini talep etti.

Protestocuların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yürüyüş nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde yer alan bazı yollarda trafik akışı durdu.

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(Kaynak: AA)

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