Fenerbahçe'den ayrılan Bruma yeni takımında şov yaptı

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Portekiz'in Braga takımına kiralık olarak gönderdiği Bruma, takımının ilk kez formasını giydiği maçta 2 gol attı.
Braga'nın Famalicao'yu 4-1 yendiği maçın 59. dakikasında oyuna giren Bruma, 90+1 ve 90+4. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Braga'nın diğer golleri ise 22. dakikada kendi kalesine Enea Mihaj ve 79. dakikada Simon Banza'dan geldi.
Famalicao'nun tek golünü ise 71. dakikada Leandro Sanca kaydetti.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.