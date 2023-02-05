Fenerbahçe'den ayrılan Bruma yeni takımında şov yaptı

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Portekiz'in Braga takımına kiralık olarak gönderdiği Bruma, takımının ilk kez formasını giydiği maçta 2 gol attı.

Braga'nın Famalicao'yu 4-1 yendiği maçın 59. dakikasında oyuna giren Bruma, 90+1 ve 90+4. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Braga'nın diğer golleri ise 22. dakikada kendi kalesine Enea Mihaj ve 79. dakikada Simon Banza'dan geldi.

Famalicao'nun tek golünü ise 71. dakikada Leandro Sanca kaydetti.