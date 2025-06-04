Bruno Fernandes, 240 milyon Euroyu reddetti: Sebebini açıkladı

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'den gelen dev maaş teklifini geri çevirdi. Portekizli yıldız, kulüp başkanının doğrudan yaptığı teklife rağmen İngiltere’de kalmayı tercih etti. Teklifin toplamda 240 milyon Euro olduğu belirtildi.

Transfermarkt'ta yer alan habere göre; Almanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi yarı finali öncesinde konuşan Fernandes, “Al-Hilal Başkanı beni bir ay önce aradı ve transfer ihtimalimi sordu” dedi. Ancak yıldız oyuncu, ailece aldığı kararla bu teklifi kabul etmediğini belirtti. Al-Hilal’in teklifi, Fernandes’e 3 yıl boyunca yaklaşık 240 milyon Euro kazandıracaktı. Takımda Portekizli yıldızlar João Cancelo ve Rúben Neves gibi isimler de forma giyiyor. Buna rağmen Fernandes, Manchester United ile olan 2027’ye kadar süren sözleşmesini tamamlamak istediğini söyledi.

“BÜYÜK TURNUVALARA DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

Fernandes, “Hiçbir zaman paradan konuşmadım. Bu konu sadece menajerimle görüşüldü” diyen Fernandes, kariyerine üst seviyede devam etmek istediğini vurguladı: “Büyük turnuvalarda oynamaya devam etmek istiyorum çünkü buna hâlâ hazır olduğumu düşünüyorum” Manchester United, sezonu Premier League’de 15. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratmış, UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Tottenham’a kaybetmişti.

Bu kötü sezon, Fernandes’in piyasa değerine de yansıdı. Ekim 2024’ten bu yana üçüncü kez düşürülen piyasa değeri, 70 milyon Euro’dan 50 milyon Euro’ya geriledi. Fernandes’in kalma kararında teknik direktör Rúben Amorim’in de etkili olduğu belirtildi. Portekizli teknik adamın, yıldız oyuncuyu ikna etmek için özel olarak görüştüğü ifade edildi.