BtcTurk’ten üst düzey değişiklik

Kaynak: Haber Merkezi
BtcTurk’ten üst düzey değişiklik

Türk kripto para borsası BtcTurk’ün Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Tibuk, Özgür Güneri’nin artık şirketin CEO’su olmayacağını fakat yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüreceğini belirtti.

Türkiye'nin en büyük kripto para Borsası BtcTurk'te Özgür Güneri yedi sene süren yönetimden sonra istifa ettiğini açıkladı.

Türk kripto para borsası BtcTurk’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Tibuk, Özgür Güneri’nin artık şirketin CEO’su olmayacağını fakat yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüreceğini bildirdi.

Tibuk, CEO’luk görevini üstleneceğini ama “bu durumun daha sonra değişebileceğini” dile getirdi.

Tibuk, BtcTurk’ün Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik’te “kriptoyla ilgilenen ülkeleri” hedef alabilecek küresel bir kripto para borsası başlatmayı planladığını söyledi.

Eski CEO Güneri “Ben daha çok yurt dışı iş birlikleri ve küresel çaptaki konularla ilgileneceğim” değerlendirmesinde bulundu.

Tibuk ve Güneri değişikliklerin haziranda meydana gelen bir siber saldırıyla ilgisi olmadığını dile getirdiler.

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