1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

BTK'dan sosyal ağ sağlayıcılarına düzenleme

BTK, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede en az bir kişiyi yetkilendirmesini zorunlu hale getirdi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası verilecek.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 06:17
Takip Et

BTK'dan sosyal ağ sağlayıcılarına düzenleme

BTK'dan sosyal ağ sağlayıcılarına düzenleme
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararı ile sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor.

KULLANICI VERİLERİ TÜRKİYE'DE SAKLANACAK

Sosyal ağ sağlayıcılarının sunduğu içeriklere yönelik kişilerin yapacağı Türkçe başvuruların 48 saat içerisinde Türkçe olarak cevaplandırılması da zorunlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların verilerini Türkiye'de saklamak yönünde gerekli tedbirleri de alacak.

TEMSİLCİ BELİRLENMEZSE 10 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Temsilci belirlenmemesi durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası verilecek, 30 gün içinde temsilci belirlenmemesi durumunda ise 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak.

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılmaması durumunda ise sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon lira idari para cezası verilecek. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
5
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
6
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
7
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Tunus’ta kuraklık nedeniyle su kullanımına kota konuldu
﻿Tunus’ta kuraklık nedeniyle su kullanımına kota konuldu
﻿Tunus’ta kuraklık nedeniyle su kullanımına kota konuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.