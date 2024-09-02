BTK’dan ücretsiz eğitim portalı. Mobil uygulama kullanıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hizmete sunulan ve yapay zeka eğitimlerini de içeren ücretsiz portal BTK Akademi'nin mobil uygulamasının kullanıma açıldığını bildirdi.

BTK Akademi'nin bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışıyla 2017 yılında hizmete sunulduğunu anımsatan Uraloğlu, portalda gerçekleştirilen programların sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde, konusunda uzman iç eğitmenlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşların işbirliği ve katkılarıyla herkese sunulduğunu ifade etti.

"EĞİTİMLERE İNTERNETİN OLDUĞU HER NOKTADAN ERİŞİM SAĞLANACAK"

BTK Akademi eğitim portalına her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla BTK Akademi mobil uygulamasının kullanıma açıldığını belirten Uraloğlu, bu hamleyle masaüstü cihazlara erişimi olmayan kullanıcıların cep telefonlarından eğitimlere erişebilmelerini ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamanın hedeflendiğini bildirdi.

Uraloğlu, mobil uygulama içinde masaüstü erişimde olduğu gibi 10 ana kategoride, 283 eğitim başlığının olacağı bilgisini vererek, "Kullanıcılar tek dokunuşla bütün eğitimlere ulaşacak ve eğitimlere internetin olduğu her noktadan erişim sağlanacak. Her yaştan insanımızı BTK Akademi'nin geleceği tasarlayan eğitimleriyle ücretsiz olarak buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

BTK Akademi ile düzenlenen yüz yüze eğitimlerdeki amacın çevrim içi platformda yakalanan ivmeyi pekiştirmek olduğunun altını çizen Uraloğlu, böylece yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerin yazılım yeteneklerini keşfetmeyi ve bu alandaki yeterliklerini profesyoneller rehberliğinde geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.