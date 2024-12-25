BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a "Cumhurbaşkanına Hakaret" soruşturması başlatıldı

Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İşte Hüseyin Baş'ın 22/12/2024 tarihinde yaptığı konuşma: