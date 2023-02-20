Bu acıya yürek dayanmaz: Çocuklarım donarak öldü çorap verin ne olur

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarının sarmaya çalışıyor. 11 ilin enkaza döndüğü 41 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremin ardından tüm Türkiye deprem bölgelerine yardım etmek için kenetlendi.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana söz konusu illerden gelen yardım çığlıkları özellikle sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılıyor. Geçtiğimiz hafta çekilen görüntülerde depremzede bir kadının enkaz başında gönüllü bir ekibe seslendiği anlar yürekleri dağladı.

Söz konusu videoda depremzede kadının “Pijama, çorap… Çocuklar dondu, bir tane çocuğumuz dondu… Çorap verin ne olur.” dediği duyuluyor.