Bu acıya yürek dayanmaz! Karahisar çayına giren 2 kardeş boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu acıya yürek dayanmaz! Karahisar çayına giren 2 kardeş boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, suya giren 5 ve 8 yaşındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Çaya giren 2 kardeş boğuldu

Olay, Altınahır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Zilan ve 5 yaşındaki Mustafa Kurumlu'nun ortalıkta olmadığını fark eden aileleri, kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Çocukları bulamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar, iki kardeşin mahalle yakınlarındaki Karahisar Çayı'na girdiklerini tespit etti. Suda yapılan aramada her iki kardeşe ulaşıldı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocukların suya nasıl girdikleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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