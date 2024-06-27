Bu adam kimsenin cenazesine gidemiyor! Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu

Kaynak: İHA
Bu adam kimsenin cenazesine gidemiyor! Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini söyledi. Bu durum akıllara, Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmini getirdi.

Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve Yusuf Şaplak karakterini canlandırdığı "Gülen Adam" filmi Adana'nın Kozan ilçesinde gerçek oldu.

42 yaşında evli ve iki çocuk babası lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli gülerken, ilçede "Gülen Ali" olarak tanınıyor. Esnafın bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekerken, her olayda gülen Tutar, bu sebepten ötürü cenazelere katılamıyor.

"BANA 'GÜLEN ADAM ALİ TUTAR' DİYORLAR"

Tutar, "Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" diye konuştu.

"KENDİ CENAZEMİZ DIŞINDA BAŞKALARININ CENAZESİNE GİDEMİYORUM"

En çok cenazelerde zorlandığını söyleyen Tutar, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" dedi.

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