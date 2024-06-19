Bu adayı görenler timsah sanıyor

Perşembe ilçesi, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin gözdesi haline gelmiş durumda. İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Belicesu Mahallesi'nde bulunan 'Timsah Adası', özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor ve adayı görenler hem şaşıp kalıyor hem de büyüleniyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde yer alan bu ada, karayla birleşen kısmındaki kumsalı halk plajı olarak kullanılıyor ve ada, uzaktan ve yüksek bir noktadan bakıldığında suyun içindeki bir timsahı andırıyor.

Yerel halktan Yavuz Oğuz, adanın yüksek bir yerden bakıldığında timsaha benzediğini ifade ederek, "Yazın burası insanların tatil yaptığı bir yer. Kışın ise balık avlanıyor. Ada gerçekten timsaha benziyor ama doğru açıdan bakmak önemli. Ağzı kapalı bir timsahı andırıyor. Adayı görmek isteyen çok kişi oluyor. İnsanlar meraklarına yenik düşüp buraya geliyorlar," dedi.

Zekiye Şahin ise bu yerin çok güzel bir koy olduğunu ve timsaha benzediğini belirtti. Şahin, "Bu doğal ada, insanların ilgisini çekiyor ve gelen herkes tarafından çok beğeniliyor. Yukarıdan bakıldığında gerçekten timsah şeklini alıyor," şeklinde konuştu.