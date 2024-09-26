Bu aileler taş mı yesin? İstanbul'da öğrenci olmanın maliyeti asgari ücreti geçti

İstanbul Planlama Ajansı’nın gerçekleştirdiği Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması, megakentte üniversite öğrencilerinin yaşam maliyetlerindeki artışı gözler önüne serdi.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELİ OLMANIN MALİYETİ 22 BİN 920 TL

Araştırmaya göre, İstanbul’da özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyeti, bir yıl içinde yüzde 57,17 oranında artarak 22.920 TL’ye ulaştı.

Üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık maliyeti ise yüzde 49,59’luk artışla 12.535 TL’den 18.750 TL’ye yükseldi.

ÜÇ KİŞİLİK BİR ÖĞRENCİ EVİNDE KALMA ÜCRETİ 9 BİN 36 TL

Araştırmada, en yüksek maliyet artışının kültür sanat ve kırtasiye harcamalarında olduğu belirtilirken, en düşük artışın ulaşım ve teknoloji harcamalarında gözlendiği ifade edildi. İstanbul’da özel yurtta kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti ortalama 16.341 TL olarak hesaplanırken, üç kişilik bir öğrenci evinde kalmanın kişi başına kira maliyeti ise ortalama 9.036 TL olarak belirlendi