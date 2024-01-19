Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak. Testi geçemeyen 'ağır kusurlu' sayılacak

TÜVTÜRK, gaz ölçümü emisyon testini geçemeyen araçları bundan sonra "ağır hasarlı" olarak sınıflandırılarak trafikten men edilmesi kararını aldı.

Bu yeni uygulama ile araç sahipleri arasında şaşkınlık yaşandı.

MUAYENEDEN BAŞARISIZ ŞEKİLDE GEÇECEKLER

TÜVTÜRK resmi internet sitesi üzerinden, “77 ilde bulunan gezici istasyonlar sadece randevu ile hizmet verilmektedir. Geçerli bir Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü olmaması, araç muayenesinde 'Ağır Kusur' olarak tanımlanır ve araç muayeneden başarısız olmaktadır. Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü'nü tüm sabit istasyonlarda ve yetkilendirilmiş gezici istasyonlarda yaptırabilecek.

Seyyar araç muayene istasyonunun hizmet verdiği ilçe sınırları içinde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yapan başka bir yetkili ölçüm istasyonu bulunuyorsa o ilçe ve ilçenin belde, mahalle ve köylerinde Seyyar Araç Muayene İstasyonları Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm hizmeti veremeyeceklerdir" denildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLECEKLER

Araçların çevreye olan etkisini ölçen Gaz ölçümü emisyon testinden geçemeyen araçların artık ağır hasarlı kategorisine alınacağı duyuruldu.

Ağır hasarlı olarak sınıflandırılan araçların trafikten men edileceği tehlikesi yer alıyor. Alınan kritik karar ile birlikte milyonlarca araç sahibi şaştı kaldı.

ARAÇ MUAYENE PERİYOTLARI NASILDIR?

TÜVTÜRK’ün açıklamasının ardından milyonlarca araç sahibi araçlarını ne kadar sürede muayeneye götürmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Araç çeşitlerine göre muayene zamanları değişiklik gösterdi. İşte listesi:

Lastik Tekerlekli Araçlar için muayene: İlk üç yaş ve sonrasında her üç yılda bir

İki-Üç Tekerlekli Araçlar için muayene: İlk üç yaş ve sonrasında her iki yılda bir

Resmi/Hususi Araçlar için muayene: İlk üç yaş ve sonrasında her iki yılda bir

Diğer Motorlu Araçlar için muayene: İlk bir yaş ve sonrasında her yıl (örneğin kamyon, taksi, otobüs vb.)

Römorklar-Yarı Römorklar için muayene: İlk bir yaş ve sonrasında her yıl